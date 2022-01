In monopattino la pizza pomodoro e cocaina

La consegna delle pizze a domicilio era davvero particolare: margherite e capricciose stupefacenti, che arrivavano addirittura con il monopattino elettrico.

Finiti in manette, infatti, un rider e il titolare della pizzeria di via Mattia Battistini (dove il giovane lavorava). I due, Walter Gabriele di 60 anni e il 27enne M.L.V., sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Pietro dopo che il dipendente aveva consegnato pizza ma soprattutto una dose di cocaina a un tossicodipendente. Perquisizioni personali e domiciliari hanno portato al sequestro di tre etti e mezzo di cocaina, 46mila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

All'udienza di convalida davanti al giudice monocratico della settima sezione del tribunale penale, il pm Mauro Masnaghetti ha poi chiesto la custodia cautelare in carcere per il 60enne e gli arresti domiciliari per il pusher in monopattino. Richieste confermate dal magistrato. (E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA