In migliaia al nuovo store del club Squadra in coro: «Juve battibile»

ROMA «Finalmente lo abbiamo inaugurato». E' un Claudio Lotito raggiante quello che ieri ha tagliato il nastro del nuovo negozio ufficiale della Lazio in via di Propaganda, a due passi da Piazza di Spagna. A fare da cornice oltre tremila tifosi laziali che, complice l'ottimo momento che vive la squadra, hanno colorato di bianco e celeste le vie del centro storico. «Mi fa piacere vedere tutta questa gente, i laziali hanno grande cuore e passione ma troppo spesso mancano in termini di presenza allo stadio» prosegue il numero uno della Lazio che fa un appello: «Abbiamo bisogno di loro e l'unica cosa che chiedo è che siano orgogliosi di essere laziali e lo dimostrino pubblicamente».

La lazialità è uno stile di vita, bisogna essere orgogliosi di appartenere alla prima squadra della Capitale. Sabato mi aspetto una squadra combattente». Al fianco di Lotito c'è il tecnico Inzaghi che ieri sera è andato anche a Rocca Priora per inaugurare un Lazio club a lui intitolato e che ha già la testa alla gara contro la Juventus: «Dobbiamo fare una partita importante, compatti, con la consapevolezza che siamo un'ottima squadra, che stiamo facendo grandi cose, lavorando tutti quanti insieme». Guai però a parlare di sfida scudetto: «Dobbiamo restare umili, con i piedi per terra e continuando a guardare avanti».

La Lazio comunque attraversa un ottimo momento: «È sempre difficile affrontare la Juve perché è una squadra fortissima, con un ottimo allenatore. Noi siamo in un buonissimo momento, abbiamo fatto una striscia importante però non vogliamo fermarci e vogliamo continuare. Dovremo fare una partita importante, compatti con la consapevolezza che siamo un'ottima squadra che sta facendo grandi cose».

«Non mi aspettavo tutti questi tifosi» ha detto uno stupefatto Immobile che prosegue: «Spero di vederne altrettanti contro la Juventus, sarà fondamentale la gente che ci spinge». Con lui capitan Lulic fiducioso per sabato: «I bianconeri si possono battere, dobbiamo essere una squadra perfetta. Stiamo vivendo un grande momento, grazie a tutti noi ed anche ai tifosi, con il loro sostegno stiamo facendo grandi cose. Vogliamo lo stadio pieno». Correa è pronto per la sfida: «Sarà una partita importante per tutti, contro una squadra fortissima ma che possiamo battere. È bellissimo vedere l'entusiasmo della gente qui con noi, è presente anche nei momenti brutti». A sorpresa si è presentato anche il presidente della Sampdoria Ferrero che si è intrattenuto a lungo a parlare con Lotito.

