In manette la pusher itinerante col camper

Usava il suo camper come base di spaccio. Sembra una scena di Breaking Bad e invece è la pura realtà. Niente Walter White, niente Jesse Pinkman. Protagonista della vicenda è una 30enne romana con precedenti penali, che è finita in manette la scorsa notte a Casalbertone per detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno scoperto la sua attività durante un controllo a via di Portonaccio. La donna si aggirava in maniera sospetta attorno al camper, che era parcheggiato accanto ad un locale notturno. In mano aveva un sacchetto di plastica. Quando la pattuglia l'ha vista gettare qualcosa a bordo strada, si è insospettita. La donna ha tentato inutilmente di scappare mimetizzandosi tra la folla, ma è stata fermata.

Dentro il pacchetto di cui si era appena disfatta, c'erano 23 pasticche di ecstasy. Non solo, durante la perquisizione è venuto fuori altro. Nascosti dentro al camper c'erano altre dosi di droga: tutta anfetamina. E denaro contante sparso.

La 30enne è stata portata in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.(M.Poi)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

