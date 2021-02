In manette la gang delle rapine

Rapinavano e aggredivano viaggiatori e passanti nei sottopassi della stazione Termini. La scia di colpi messi a segno nella zona del principale scalo ferroviario della Capitale è cessata dopo gli arresti da parte dei carabinieri della compagnia di Roma centro, che hanno decapitato la gang con due arresti. Le indagini sono iniziate dopo che un 20enne di Anzio aveva raccontato ai carabinieri che, dopo essere stato affrontato dal branco composto da ragazzi nordafricani (alcuni dei quali armati di bottiglie di birra), questi ultimi l'avevano preso a pugni colpendolo sul petto e poi rapinato del telefono cellulare e di una catenina. Quindi le indagini decisive.

Sono tuttora in corso accertamenti, per verificare l'eventuale coinvolgimento in altre rapine e per identificare i loro complici. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA