In manette l'ex-spazzino premiato da Alemanno: ha scippato una donna

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era stato adottato dai residenti di uno dei quartieri bene della Capitale, Prati. Il suo volto era ormai familiare per le strade di Prati dove puliva i marciapiedi in cambio di un'offerta libera. Una «lodevole» opera di pulizia che fu premiata anche dall'allora sindaco Alemanno che lo invitò in Campidoglio per lodare il suo senso civico. Ma la favola di Paolo Di Maio, lo spazzino volontario sembra ormai essere finita. Il 41enne originario di Scampia è stato arrestato ieri dai carabinieri con l'accusa di aver rapinato un'anziana della zona. È stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, accusato di aver inseguito e rapinato una signora che stava rincasando.Entrata nell'androne del suo condominio di via degli Scipioni, a pochi metri da via Ottaviano, la 84enne è stata aggredita da un uomo che fingeva di attendere l'ascensore. Il rapinatore l'ha spinta contro il muro e derubata della collana d'oro che portava al collo. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di un condomino che ha subito allertato il 112. Dopo pochi minuti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono giunti sul posto e, grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti a rintracciare l'uomo a poche centinaia di metri e a bloccarlo. Nella fuga aveva anche cambiato la maglietta per non essere riconosciuto. È stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Il 41enne avrebbe ammesso di aver compiuto il gesto e si è giustificato: «Avevo bisogno di soldi». Otto anni fa Paolo raccontava di essere partito a «malincuore» da Scampia. «Di errori ne ho fatti anche io - diceva - ma sono incapace di far del male alla gente». Una storia che colpì anche il sindaco dell'epoca Gianni Alemanno. «È impressionante la voglia di fare di questo ragazzo» disse il primo cittadino, invitandolo in Campidoglio.