In manette il re delle rapine anni 70

La rapina funambolica che commise negli anni settanta, dove venne anche accusato di tentato, lo aveva fatto diventare un esperto conoscitore di armi da fuoco. Era stato capace a trasformare artigianalmente armi inerti ed inoffensive in rivoltelle e fucili in grado di uccidere e sparare proiettili e cartucce. A finire in manette, durante un blitz anticrimine a Pomezia dei carabinieri della compagnia Roma Centro, Edmo Baldacci una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine che è stato ammanettato insieme alla figlia incensurata.

In casa dove l'uomo risiedeva, gli investigatori hanno sequestrato anche tre pistole con matricole abrase e complete di serbatoio, un fucile antico ad avancarica, 103 proiettili, 9 cartucce calibro 20, un machete, 8 coltelli di genere proibito, 370 grammi di marijuana, 200 grammi. di hashish e 2.400 euro. In un casale utilizzato dall' ex rapinatore, i carabinieri hanno trovato tre fucili semiautomatici calibro 12, una pistola lanciarazzi, una doppietta calibro 20 senza matricola e decine di proiettili.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

