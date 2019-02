In manette il ladro seriale che colpiva le anziane

Seguiva le vittime da scippare e pianificava i colpi nei minimi dettagli. La sua serialità era scandita anche dagli orari in cui metteva a segno i borseggi, sempre di mattina intorno a mezzogiorno. Prediligeva signore anziane ed indifese, che spesso rimanevano fortemente traumatizzate dopo lo strappo. Si aggirava per i mercati rionali dei quartieri Appio e di Centocelle per individuare la preda per poi appostarsi nell'androne condominiale riuscendo ad entrare e ad anticipare la vittima, con un'abilità mefistofelica, nel palazzo dove viveva. Con passo felpato afferrava l'anziana di turno e le strappava la borsetta.

Le persone derubate hanno riportato in più di un'occasione anche alcune lussazioni dovute allo strappo violento. Tre i borseggi messi a segno in poco più di dieci giorni. Dopo aver colpito rientrava nel campo nomadi di via Candoni, dove risiedeva in una baracca. Ma la sua corsa allo scippo è stata interrotta grazie ai carabinieri della stazione Appia e della compagnia Casilina che con un'indagine lampo, coordinata dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, lo hanno identificato ed ammanettato. L'uomo, un cittadino di origini bosniache, tossicodipendente e con svariati precedenti, era stato già arrestato dalla Benemerita quando dopo un rocambolesco inseguimento venne fermato a bordo di una Mercedes che aveva rubato. Proprio dentro la macchina con cui aveva forzato il posto di blocco c'erano diversi documenti che appartenevano a persone che ne avevano denunciato il furto con strappo. Una delle sue azioni criminali era stata immortalata dall'occhio elettronico di un condominio dove aveva colpito un'anziana donna, che rientrava a casa dopo aver fatto la spesa.(E. Orl.)

