In Italia vince solo la Juve

Marco ZorzoROMA - Povero Diavolo. Piccolo e bastonato, ridicolizzato nella ripresa da una Juve che sembrava (appunto, sembrava) stanca, ma che ha colpito nei momenti giusti, mandando in tilt i rossoneri, apparsi a terra. Che più a terra di così non si può. Si comincia sotto un diluvio universale sull'Olimpico, poi sono piovute sberle: quattro ne ha prese la Gattuso-band (del buco). Finisce 4-0, con la Signora che porta a casa la tredicesima Coppa Italia della sua storia, la quarta consecutiva (record). Si parte con la gioventù del Diavolo contro l'esperienza della Signora. Allegri stupisce tutti con l'effetto speciale Mandzukic, preferito a Higuain. Dall'altra parte il baby Cutrone lascia in panchina i quasi 70 milioni spesi in estate dai rossoneri per Kalinic e André Silva. La Juve cerca di fare la voce grossa in avvio di contesa, ma la prima parata è di Buffon, che respinge la botta centrale di Cutrone. Poi schermaglie, con le squadre che non riescono a sfondare le rispettive difese. C'è un'idea di Suso, alla mezz'ora: una girata velenosa, con Buffon ancora costretto a rifugiarsi in angolo. Insomma, la finale di Coppa Italia non decolla nei primi 45'. E proprio in chiusura scintille per un intervento di Benatia su Calhanoglu, con i rossoneri inviperiti a protestare vivacemente con Damato. E Gattuso che piomba in campo per portarsi via i suoi giocatori.Ripresa. Toh, c'è anche Dybala: la sua girata (velenosa) è respinta in tuffo da Donnarumma. Ancora la Joya: fucilata messa in angolo da Donnarumma. E dalla bandierina nasce il vantaggio della Juve: dalla bandierina Dybala e girata vincente di Benatia: tutto questo al 12'. Esplode l'Olimpico bianconero. Per il Milan è brutto colpo. Ancora Dybala sugli scudi: un missile che Gigio mette in corner. Fine delle trasmissioni al 60', con il raddoppio firmato Douglas Costa (ma qui Donnarumma sbaglia). E arriva pure il terzo gol bianconero ancora con Benatia, ma con Donnarumma in versione Topo Gigio. Tre gol in otto minuti: sipario anticipato. Il Diavolo non c'è più. L'emblema della serata rossonera è l'autogol di Kalinic (come Calloni dei tempi andati), che infila Donnarumma. Tutto il resto è noia per i non juventini che, invece, danno il via alle feste romane (domenica sera lo scudetto aritmetico?). «Il primo trofeo stagionale - gongola Allegri - i ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, meritando la vittoria. Ci dovevamo regalare una serata come questa: lo dovevamo ai tifosi e noi stessi». Ovviamente deluso Gattuso: «Gli errori si pagano, ma per 55 minuti la squadra ha fatto quello che doveva. Però la sconfitta è da accettare». Amen.riproduzione riservata ®