«In Italia più dei cattivi mi spaventano i cialtroni»

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoROMA «Adoro il Grinch da sempre, è un cartoon di Natale ma è anche la storia di un diverso e di una comunità che lo accetta. È una storia di inclusione che è importante raccontare, soprattutto di questi tempi». Alessandro Gassmann è entusiasta di aver prestato la voce, per la versione italiana, alla creatura verde, solitaria e arrabbiata col mondo che vuole rubare il Natale ai suoi vicini. Nel 2000 Ron Howard e Jim Carrey avevano già portato al cinema - in live action e con profusione di effetti digitali la favola del Dr. Seuss; ora ci pensano quelli della Illumination Entertainment, ovvero i creatori dei Minions, a rielaborare l'avventura di un personaggio infelice che vuole vedere infelici anche tutti gli altri.Il nuovo film, che Gassmann ha definito «una ripartenza» del Grinch, è un cartoon che arriverà nelle nostre sale il 29 novembre con un carico di umorismo che divertirà soprattutto i più piccoli e che conferma il talento dell'attore-regista anche come doppiatore. «Nelle cuffie, a guidarmi, avevo la voce di Benedict Cumberbatch, che ha doppiato la versione originale ha spiegato Gassmann la sua voce mi ha aiutato e io ho assecondato il personaggio anche aiutandomi col corpo: mangiavo, bevevo e mi affaticavo insieme a lui».L'attore, che confessa di avere «qualche difficoltà con le feste comandate» e di aver sempre vissuto il Natale «in modo laico», ha amato il Grinch «per la sua scorrettezza. È uno che ruba la marmellata a una signora anziana e distrugge il pupazzo di neve di un bambino, ma come succede per tutti quelli che appaiono cattivi, si capisce subito che dietro c'è dell'altro. Per me non esistono persone cattive afferma Gassmann il Grinch infatti ci rappresenta tutti. Nel cinema italiano aggiunge - più che i cattivi abbondano i cialtroni, che sono il pericolo maggiore. Se nel Sorpasso avesse vinto il personaggio di Trintignant vivremmo in un paese migliore».E mentre non ha nessuna intenzione di commentare le gesta del figlio Leo a X Factor «Parlarne sarebbe scorretto nei confronti degli altri concorrenti, quando lo cacceranno ne discuteremo», dice il protagonista de I bastardi di Pizzofalcone non si tira indietro se c'è da parlare di papà Vittorio: «Aver avuto un padre Mufasa (Gassman padre dava la voce al re della giungla nel cartoon Il re leone, ndr) è stato bellissimo per me e mio figlio. Da piccolo ero appassionato delle animazioni Disney come tutti quelli della mia generazione, su tutti adoravo Pomi d'ottone e manici di scopa».riproduzione riservata ®