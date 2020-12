In Italia 14.842 nuovi casi e 634 morti Maglia nera per Veneto e Lombardia

Coronavirus, in Italia migliora il rapporto positivi/tamponi ma aumentano i decessi rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi sono 14.842 con 149.232 tamponi, i decessi sono 634 (contro i 528 del giorno precedente) ma aumentano anche i guariti (25.497 in più in 24 ore).

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di decessi giornalieri sono Lombardia (128) e Veneto (113), mentre quelle che hanno comunicato il maggior numero di ingressi in terapia intensiva sono Veneto (+35), Lazio (+30), Lombardia (+26), Puglia (+17), Sicilia (+15) e Toscana (+13). Per quanto riguarda i nuovi casi giornalieri, il Veneto diventa la prima regione d'Italia (3145 positivi in 24 ore), davanti a Lombardia (1656), Emilia-Romagna (1619), Lazio (1501) e Sicilia (1148).

La buona notizia è il calo del rapporto positivi/tamponi, che passa dal 12,30% di lunedì al 9,94% di ieri. Particolarmente alto è il dato del Veneto, dove il rapporto positivi/tamponi raggiunge il 20,17%. Gli attuali positivi in Italia sono 737.525, di cui 704.099 in isolamento, 30.081 ricoverati e 3.345 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 23.386.113 tamponi, con 1.757.394 casi accertati, 61.240 deceduti e 958.629 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

