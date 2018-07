In gabbia al caldo e senza acqua: cane salvato

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era steso su un fianco, chiuso in una gabbia e ormai con la lingua di fuori, lo splendido esemplare di boxer tratto in salvo da una casa in ristrutturazione, grazie all'intervento dei vigili urbani. E ora è caccia ai proprietari che, se individuati, potrebbero venir accusati di maltrattamenti su animale dal pubblico ministero Pierluigi Cipolla.È successo nella capitale quando alla centrale operativa arrivava una segnalazione allarmante: «Fate presto, c'è un cane in gabbia che non si muove più... sembra morto». Sul posto, con un decreto di perquisizione in mano, si precipitavano gli agenti della municipale che mai si sarebbero immaginati di trovare una scena tanto cruenta.L'animale, infatti, era confinato in una gabbia su cui batteva il sole e, per di più, non aveva né acqua né cibo. Una scena terribile con i soccorritori che avvicinandosi sempre più e non vedendo alcuna reazione dal quattro zampe, temevano per il peggio. Fortunatamente il boxer, dimostrando tutta la sua voglia di vivere, emetteva un flebile guaito che faceva tirare un sospiro di sollievo agli agenti. Con rinnovato vigore questi riuscivano a trarre in salvo il cane e ad affidarlo alle cure di un veterinario, salvandolo da morte certa.