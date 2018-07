In fuga dagli ospedali

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Antonio CapernaCirca 50 interventi chirurgici (non urgenti) tra giugno e agosto saranno rinviati a settembre per carenza di medici all'Ospedale Gaslini di Genova, mentre il blocco temporaneo delle sale operatorie all'Ospedale Ferdinando Veneziale di Isernia ha fatto saltare un intervento di tumore al seno per l'assenza del numero sufficiente degli anestesisti, impegnati già tutta la notte in chirurgia d'urgenza. Ancora. In Sicilia la chiusura di una sala operatoria su 3 a Messina, Agrigento e Trapani forse verrà tamporata con un concorso per 317 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di anestesia e rianimazione.Dal Nord al Sud della penisola è un continuo rimbalzare di notizie sulla carenza di personale negli ospedali pubblici: una emorragia causata anche dalla fuga del 35% dei camici bianchi, che lasciano prima dei sopraggiunti limiti di età.Da qui al 2022 ci sarà quindi un buco di 11.803 medici, anche se si dovess andare verso un totale sblocco del turnover. L'allarme è della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), che ha presentato un'indagine sul fabbisogno di Asl e ospedali, evidenziando che il 51,5% dei medici è già over 55. «Nei prossimi 8 anni, quindi, i medici dei servizi sanitari di base si estingueranno (-100%), mentre gli igienisti si ridurranno del 93% e i patologi clinici dell'81%».Internisti, chirurghi, psichiatri, nefrologi e riabilitatori si ridurranno a loro volta di oltre la metà, anche se il maggior numero di cessazioni dal lavoro in termini assoluti si avrà tra gli anestesisti, che lasceranno in 4.715 da qui all'anno 2025.Già dal 2017 si sta creando «un gap crescente tra medici neo-specializzati e quelli che lasciano il posto soprattutto per Igiene pubblica (- 2.670), Medicina interna (-1.638), Medicina d'urgenza (-1.080) e Chirurgia generale (-1.039), sottolineano gli autori dell'indagine. La proiezione nazionale mostra che dal 2012 al 2017 sono stati 24.651 i dirigenti medici che hanno lasciato il servizio. Una media di circa 4.100 cessazioni l'anno.Non basta. Le proiezioni al 2025 dicono che 40.253 medici compiranno i 65 anni, quindi saranno da pensionamento. Ma le cessazioni totali dell'attività, aggiunte quelle per motivi diversi, saranno molte di più: ben 54.380.riproduzione riservata ®