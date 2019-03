In fuga con 200mila euro nello zainetto

Prendi i soldi e scappa. C'era quasi riuscito Luigi Scavone ad imitare il famoso film di Woody Allen: l'uomo stava per partire per Dubai con il suo zainetto, all'interno del quale aveva nascosto ben 200.000 euro, divisi in pacchetti per sfuggire alle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Già, perché l'ex poliziotto, diventato poi capo del gruppo di imprese Alma, è stato catturato giusto in tempo dai finanzieri del napoletano prima che si trasformasse in uccel di bosco, andando a fare il nababbo negli Emirati Arabi. L'imprenditore, titolare della squadra di basket Alma Trieste di serie A1 e sponsor della scuderia motociclistica Pramac, è una delle 10 persone arrestate per la maxi evasione fiscale del gruppo Alma, che si occupa di lavoro interinale ed ha interessi nello sport e nel sociale. «Un'ascesa fondata sull'evasione fiscale» è l'accusa formulata dalla Procura di Napoli. Si indaga su circa 70 milioni che sarebbero stati sottratti all'erario dal 2015 fino al 2017. Le società coinvolte sono 32, gli indagati ben 27. Secondo l'accusa, i debiti di imposta venivano annullati con il meccanismo delle indebite compensazioni. Il giudice Valentina Gallo ha disposto la custodia in carcere anche per Francesco Barbarino (come Scavone considerato amministratore di fatto del gruppo Alma) e per il rappresentante legale Francesco Marconi. «Luigi è finita, ci hanno sgamato»: è il contenuto di un'intercettazione telefonica agli atti dell'inchiesta, tra Barberino e Scavone. Quest'ultimo, prima del pittoresco tentativo di fuga a Dubai, stava anche pensando di investire i suoi soldi (verosimilmente frutto della maxi evasione fiscale) nel mondo dello spettacolo attraverso la realizzazione di un film. (J.Per.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA