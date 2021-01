Giorgia Dallan

Frequento il Lycée International de Saint Germain en Laye, in Francia. Quando a metà marzo si è deciso per il lockdown totale, ero esaltata all'idea che avrei avuto più tempo di godermi la primavera senza dover passare molte ore a scuola. Purtroppo però la quarantena ha avuto un effetto molto negativo: dopo qualche settimana tutti speravamo di tornare in classe per riguadagnare quello che avevamo perso con i corsi online.

Fortunatamente, uno degli obiettivi principali del governo francese è stato quello di far tornare i ragazzi a scuola. A partire dal mese di settembre, le misure restrittive si sono fatte più pesanti, ma la gioia di ritrovare i miei amici supera ampiamente quella di passare il tempo nella comodità di casa mia. Nonostante l'aumento dei contagi, i licei sono riusciti ad organizzare un orario scolastico che permettesse di diminuire il numero di ore in presenza, senza però imporci di rimanere a casa. Nel mio caso, tutte le classi di uno stesso livello stanno a casa a turno con Dad un giorno alla settimana.

La Dad mi ha insegnato ad organizzarmi meglio in termini di comunicazione e spirito d'iniziativa; ma ritrovare gli amici, seguire una lezione dal vivo e andare a mensa insieme sono delle esperienze che io considero altrettanto importanti. Anche se ridotte, non scambierei mai le ore che seguo a scuola con una nuova quarantena.

