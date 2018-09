IN FORSE CON L'EMPOLI

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Due giorni di riposo per la Lazio che tornerà in campo domani a Formello in vista della ripresa del campionato che la vedrà impegnata domenica alle 18 a Empoli. Inzaghi avrà tutti a disposizione, anche se le prime prove tattiche andranno in scena solo a partire da venerdì. Unica eccezione saranno Badelj e Murgia entrambi impegnati domani sera: l'azzurro con l'Under 21 sfiderà alle 18,30 l'Albania mentre il croato alle 20,45 giocherà contro la Spagna in Nations League. Rientrato in anticipo Marusic che ha lasciato il ritiro del Montenegro per un problema alla caviglia accusato contro il Napoli e un fastidio alla schiena. Si curerà a Roma per farsi trovare pronto domenica a Empoli. La Lazio ha ricordato su Facebook Lucio Battisti a 20 anni dalla sua scomparsa: Le tue note nelle nostre voci, il tuo ricordo per sempre nei nostri cuori!. (E.Sar.)