In fiamme lo scooter di Ciaccheri Il minisindaco: «Vado avanti»

Un attentato incendiario ancora da decifrare. Sicuramente un inquietante avvertimento da parte di qualcuno. Le fiamme hanno avvolto lo scooter Sh 150 di Amedeo Ciaccheri, presidente dell'VIII municipio (quello della Garbatella, per capirci), in pochi minuti. Lo hanno divorato dalla base fino a salire verso la sella.

Gli investigatori che sono intervenuti ai lotti storici del quartiere, sotto l'abitazione del minisindaco dove il motociclo era parcheggiato, hanno trovato alcune tracce di accelerante di combustione. Questa circostanza darebbe ulteriore forza all'ipotesi formulata dallo stesso Ciaccheri, convinto anch'egli che si tratti di un gesto doloso legato alla sua attività politica.

Da ricercare anche il movente del grave atto che ha turbato oltre che la serenità del presidente della circoscrizione anche quella dei residenti della Garbatella. «Il gesto va ricollegarlo all'attività pubblica che io e tutta la mia squadra svolgiamo sul territorio e a ciò che il municipio VIII rappresenta oggi in città. Non sarà certo questo ad intimidirmi, né a fermare le battaglie per il territorio, per la città e per la dignità delle persone nel municipio che governo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, c'è tanto lavoro da fare».

La polizia del commissariato Colombo e gli agenti della digos della questura, hanno sequestrato tutte le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per poter risalire ai volti di chi ha appiccato l'incendio. Anche la sindaca Virginia Raggi ha stigmatizzato l'episodio ed ha espresso solidarietà: «Vicinanza e solidarietà al presidente VIII Municipio. Questa notte incendiato suo scooter. Istituzioni sempre unite».

Duro il segretario romano del Pd Andrea Casu che in una nota denuncia: «Stanotte il presidente Amedeo Ciaccheri è stato vittima di un vile atto di intimidazione che richiama le pagine più nere della storia della nostra città». L'ex primo cittadino del municipio della Garbatella, Massimiliano Smeriglio, ora parlamentare europeo del Partito Democratico sottolinea invece: «Nessuna intimidazione può fermare il lavoro costante di miglioramento della città e di tenuta democratica delle nostre comunità».

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

