In fiamme la palestra di Verbano

Mercoledì 21 Novembre 2018

Lorena LoiaconoIn fiamme la Palestra Popolare Valerio Verbano, al Tufello. Forti i sospetti di un incendio doloso ma l'Associazione che gestisce la struttura assicura: «Hanno provato a farci male, di notte e in maniera vigliacca, ma non ci sono riusciti». Le fiamme sono divampate lunedì sera, verso le 23.30, ed hanno interessato i locali esterni della palestra, in via delle Isole Curzolane. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e, verso la mezzanotte, l'allarme è rientrato. I danni riguardano esclusivamente la parte esterna e l'area tecnica, dove è presente il boiler per l'acqua calda e l'impianto idraulico. Le cause sono ancora da accertare ma al vaglio degli inquirenti c'è soprattutto la pista dolosa.Non ha dubbi su questa ipotesi il presidente del municipio 3, Giovanni Caudo: «È stato appiccato un incendio in un luogo dello sport e della socialità prezioso per il quartiere e per l'intero municipio III. E' un luogo impregnato di storia e di impegno sociale e politico. Un presidio dell'antifascismo, un luogo dei bambini e dei ragazzi del quartiere, che ogni giorno accoglie decine di corsi sportivi. Si tratta di un attacco rivolto a tutta la nostra comunità e rispetto al quale ci sentiamo parte in causa».La palestra Valerio Verbano, infatti, ha aperto i battenti 10 anni fa, il 6 ottobre del 2008, per dare una risposta alla mancanza di strutture sportive nella zona popolare del Tufello, quartiere a rischio soprattutto per i giovani, e porta il nome del militante di sinistra assassinato il 22 febbraio del 1980, alla giovane età di 19 anni, di fronte alla mamma Carla che, morta nel 2012, ha sempre avuto la tessera numero 1 del corso di pugilato della palestra. Notevoli quindi le implicazioni politiche per non pensare che l'incendio sia doloso.