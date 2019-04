In fiamme 14 auto alla Magliana Caccia al piromane misterioso

Emilio Orlando

Nerone della Magliana di nuovo in azione tra le auto parcheggiate. Dopo i roghi nella notte tra Pasqua e Pasquetta in via Greve dove sono andate distrutte due macchine, martedì ne sono state incendiate altre quattordici in via Pescaglia 93.

Le vetture si trovavano in un parcheggio esterno al comprensorio di palazzi dove abitano i proprietari. Il fumo denso e acre accompagnato da fiamme altissime, ha fatto temere per l'incolumità dei residenti dello stabile, ma il tempestivo intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco sulla scena del crimine ha scongiurato il peggio. Ancora oscure le cause dell'incendio.

Gli investigatori per il momento non si sbilanciano perché non sono state trovate tracce di inneschi infiammabili o acceleranti di combustione. Si pensa che il fuoco possa averli distrutti. I due roghi a distanza temporale ravvicinata e vicini l'uno dall' altro fanno propendere per l'ipotesi dolosa e che i due fatti sono collegati. L'episodio ricorda quello avvenuto in via Libero Leonardi a Cinecittà est nel 2008, quando decine di macchine parcheggiate al piano terra di un palazzo vennero incendiate da un gruppo di persone mai indentificate.

Quella notte, prima che le fiamme di propagassero e che duecento cinquanta persone vennero evacuate dalle loro case, qualcuno sentì gridare: «Maledetti, dovete morire tutti. Vi ammazziamo». Secondo la polizia per appiccare l'incendio vennero utilizzati duecento litri di benzina.

