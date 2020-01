In fattoria con il Gatto Pastore

Il libro che vi consiglio di leggere questa settimana si intitola Bodacius, il Gatto Pastore della Professoressa Suzanna Brampton. Questo racconto tenero e divertente ci descrive il gatto Bodacious e la sua vita alla Black Sheep Farm. Oltre ad essere ben scritto questo libro è un bellissimo memoir della sua vita in fattoria ma dal punto di vista del gatto protagonista,: splendide albe, duro lavoro, animali divertenti, cibo delizioso, persone gentili e un paesaggio idilliaco. La sua padrona gli racconta spesso la sua storia preferita, di quando è uscita a comprare un nastro rosso per avvolgere un regalo, ed è invece tornata a casa con un regalo per sé; Bodacious è un gatto audace, deciso e ambizioso in cerca di una casa. È molto bello il rapporto descritto tra i due protagonisti, umano ed animale, con una serie di episodi che rappresentano perfettamente il rapporto uomo animale. Infatti appena arrivato, il gatto Bodacious si aggira per la fattoria e decide che lui è il capo, il Top Cat, e fa presto amicizia con un altro gatto, chiamato Oscar, e con tutti gli altri animali del posto. Con umorismo e acuta osservazione, Bodacious ci racconta la vita alla Black Sheep Farm. Buona lettura. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA