IN EUROPA LEAGUE RIECCO I BELGI 10 ANNI DOPO

ROMA - E' stato un sorteggio Gentile. L'urna europea di Nyon ha sorriso di nuovo alla Roma che ha scampato i pericoli Manchester United, Arsenal e Siviglia e trovato il club belga di Gand (cittadina con 250 mila abitanti che si ispira a Buffalo Bill) nei sedicesimi di Europa League. Roma e Gent si ritrovano dieci anni (e passa) dopo l'ultima e unica volta. Nell'estate del 2009, infatti, i giallorossi nei preliminari di Europa League schiantarono i belgi per 1-7 nella gara di ritorno dopo il 3-1 all'andata. Totti nelle due partite segnò addirittura cinque gol, De Rossi due. In panchina c'era (ancora per poco) Spalletti prima di essere sostituito da Ranieri. Oggi è un Gent diverso: primo nel girone europeo, terzo in Belgio e con un paio di giovani di belle speranze come l'americano David e l'ucraino Jaremuk allenati dal danese Thorup. L'andata si giocherà all'Olimpico il 20 febbraio alle 21, il ritorno a Gand il 27 alle 18,55. Servirà coraggio e determinazione, avvisa però Fonseca. (F.Bal.)

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA