In due diversi interventi, i Carabinieri hanno denunciato, in poche ore, 8 persone per rissa. Nel tardo pomeriggio i militari di San Lorenzo sono intervenuti in via dei Ramni a seguito di una segnalazione pervenuta al 112. Giunti sul posto hanno sorpreso tre cittadini stranieri che si aggredivano violentemente. Dopo averli divisi, i tre sono stati medicati presso gli ospedali Policlinico Umberto I e San Giovanni Addolorata. I Carabinieri hanno accertato che la rissa è scoppiata a seguito di un banale alterco riconducibile allo stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche del 39enne, che ha aggredito per primo gli altri due. Tutti, comunque, sono stati denunciati a piede libero. In serata, invece, i Carabinieri sono intervenuti a piazza della Vittoria a Frascati, nei pressi di un pub, dove 5 giovani, tutti studenti di età compresa tra i 15 e 17 anni si stavano picchiando violentemente per futili motivi. I cinque anno spintonato i Carabinieri e quindi denunciati, oltre che per rissa, anche per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 05:01

