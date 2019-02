Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In due anni arriveranno a Roma 5 mila nuove licenze per noleggi con conducenti e taxi. Ad annunciarlo è l'assessora alla mobilità Linda Meleo, che assicura di rimettere subito in circolazione 100 licenze non utilizzate.«Il nostro obiettivo - spiega Meleo - è rendere Roma una città sostenibile e fornire progressivamente alternative all'uso dell'auto privata. Tra le altre misure su cui stiamo lavorando, vogliamo aumentare l'offerta del trasporto pubblico non di linea sul territorio di Roma Capitale. Per questo saranno subito rimesse in campo circa 100 nuove licenze a oggi inutilizzate, con l'obiettivo di arrivare ad almeno 5 mila nuove licenze tra ncc e taxi entro il 2021, anche alla luce della revisione della normativa nazionale». Solo i taxi, nei prossimi 3 anni, arriveranno a quota 10mila, operativi su strada, rispetto agli 8mila attuali. Le novità non riguardano solo i numeri del servizio ma anche la qualità. Il campidoglio infatti, rilasciando nuove licenze, chiede anche un miglioramento nel servizio per turisti e cittadini che decidono di muoversi in città con il taxi: si parte dall'obbligatorietà del pos a bordo delle vetture, per consentire ai passeggeri di pagare la corsa con carta di credito o bancomat, il rinnovo del parco auto per garantire un servizio decoroso, il rafforzamento dei turni per evitare file alle stazioni e nei nodi di scambio.Ma per i sindacati la strada non è così semplice: «Aumentare le licenze? - protestano le sigle Fit-Cisl Lazio, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi, Anar e Associazione Tutela Legale Taxi - l'assessora Meleo fantastica sui numeri: i taxi sono periodicamente costretti a fermarsi a gruppi alterni a causa della carenza di lavoro. In 8mila potrebbero tranquillamente andare incontro a qualsiasi tipo di richiesta».(L. Loi.)