In diecimila per la guerra dei dinosauri Jurassic War

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oltre 10 mila visitatori hanno preso d'assalto nel weekend di apertura Jurassic war La battaglia dei dinosauri, lo spettacolare simulatore in 4D circondato dal primo e unico Immersive Tunnel mai costruito in Italia, appena inaugurato al parco Cinecittà World. Oltre 80 metri di schermo avvolgono gli ospiti del parco, a bordo di un treno futuristico, per incontrare da vicino i dinosauri. Al taglio del nastro, alla presenza del presidente e dell'amministratore delegato del parco, Roberto Bosi e Stefano Cigarini, tanti personaggi del mondo dello spettacolo: Lorenzo Flaherty, Anna Falchi, Furio del Trio Medusa, Gaia De Laurentis, Stefano Pantano, Antonio Giuliani, Janet De Nardis, Francesco Lazotti, Barbara Livi, Pamela Camassa, Beppe Convertini, Alessio Di Clemente, Demetra Hampton, Maria Monsè.