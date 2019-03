In collaborazione con la Lipu, il Bioparco organizza l'evento Un safari in giardino, alla scoperta della fauna che convive nell'ecosistema urbano. Dalle volpi ai ricci, pipistrelli, rospi e uccelli: fringuelli, merli e pettirossi. Le attività in programma sono un'ottima occasione per imparare a realizzare cassette nido per gli uccelli e i bug hotel, gli alberghi speciali per insetti. Oppure studiare gli stili di vita di formiche e zanzare. O, ancora, assistere alla metamorfosi di un rospo, vedere com'è fatta una mantide religiosa o cosa mangia la chiocciola.

Piccoli giardinieri crescono all'Hortus Urbis, che ha riaperto i cancelli per la bella stagione. L'appuntamento di questo week end è per preparare magiche bombe di semi, impastando terra, argilla e semi di stagione. Da lanciare e far esplodere per far nascere fiori ed ortaggi, contribuendo così a rendere più belle le strade delle nostre città. (F.Pic.)

BIOPARCO, domani ore 11-16,30, attività inclusa nel prezzo del biglietto, v.le del Giardino Zoologico 1. Info www.bioparco.it -

HORTUS URBIS, domenica alle 11, 10 euro, via Appia Antica 42/50. Info e prenot.: hortus.zappataromana

