IN CLASSE TUTTI BENE

Lorena Loiacono

C'era una volta il dottore a scuola. E, come nelle favole, potrebbe tornarci. A riportare i camici bianchi tra i banchi di scuola sarà infatti il ministro alla Salute Giulia Grillo, che ieri ha lanciato l'idea. Si tratta di un progetto al vaglio del ministero ma i tempi potrebbero essere brevi: potrebbe diventare un pezzo della legge quadro per l'infanzia o essere una delega.

Una volta il medico si occupava di controllare pidocchi, mani e unghie pulite, escoriazioni procurate in giardino e soprattutto effettuava vaccini e verifiche periodiche della crescita del bambino tra peso, altezza e circonferenza cranica. Oggi i tempi sono cambiati. L'approccio medico anche. Il dottore della scuola (che potrebbe essere un pediatra nel primo ciclo e uno psicologo nella scuola Secondaria) andrà infatti ad occuparsi di temi di forte attualità che, negli adolescenti, tengono banco: «La dipendenza dai telefonini ha spiegato Grillo e le sostanze stupefacenti oppure il bullismo. Potrebbe anche offrire l'occasione per fare le vaccinazioni. Anche sul tema della sessualità è importante il confronto con gli esperti, oppure per avere anamnesi precoci per quanto riguarda le malattie nei bambini».

L'operazione non sarà semplicissima anche perché negli stessi ospedali c'è carenza di medici e quindi comporterebbe una spesa importante assumerne tanti da portarli nelle scuole. Uno in ogni istituto. «Sarà costoso ma ha puntualizzato Grillo - sempre meno di curare successivamente dipendenze ad esempio da alcol o malattie diagnosticate in ritardo».

L'idea ha già incassato l'approvazione del ministro all'istruzione Bussetti: «Sarebbe una gran bella cosa. Abbiamo già iniziato con delle attività in Calabria». Favorevole anche il parere della Federazione degli ordini dei medici, Filippo Anelli: «Per decenni il medico a scuola è stato un punto di riferimento, oggi andrebbe a far parte di un progetto di educazione sanitaria su 4 grandi temi: la prevenzione, ovvero vaccini, gli stili di vita contro i problemi di peso, la lotta alle dipendenze, non solo droghe ma anche fumo e alcol e infine potrebbero mettere a disposizione le proprie competenze nella lotta alle fake news nel campo della salute».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA