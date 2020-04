In città secondo giorno senza decessi

Con l'eccezione di alcuni focolai, prontamente isolati, il contagio a Roma e nel Lazio continua a rallentare, con un trend all'1,5%. Lo dimostrano i dati diffusi dall'Assessorato regionale alla Salute: nelle ultime 24 ore, in tutto il Lazio, sono stati accertati 85 nuovi casi, di cui 48 a Roma e 40 in provincia. Nella Capitale, per il secondo giorno consecutivo, non sono stati registrati nuovi decessi.

I deceduti in tutto il territorio regionale, nelle ultime 24 ore, sono due donne: si tratta di una 81enne di Viterbo e di una 60enne di Rieti. I dati più confortanti, oltre che dal costante rallentamento dei contagi, arrivano dai guariti: 71 in un solo giorno (in totale sono 1347), mentre i pazienti usciti dalla sorveglianza domiciliare hanno superato quota 20mila. Mentre vengono monitorate costantemente le Rsa di tutto il Lazio, l'assessore alla Salute Alessio D'Amato ha annunciato che entro maggio verranno selezionati i volontari per la sperimentazione di un vaccino. Notizie confortanti, ma che non permettono di abbassare la guardia ora che si avvicina la fase due.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 05:01

