In città 38 nuovi casi: 12 nell'Ateneo Salesiano

Sono 38 i nuovi casi positivi a Roma. Di questi però ben dodici sono riferibili al cluster dell'Ateneo Salesiano a Nuovo Salario, e altri otto allo stesso distretto. Una donna di 65 anni con patologie pregresse è morta all'Umberto I, un uomo di 72 anni e una donna di 77 anni al Policlinico Tor Vergata: sono le tre vittime di ieri in città. In provincia è sempre l'area dell'Asl Roma 6 e delle case di cura la più colpita: diciassette nuovi casi e due morti: un uomo di 87 anni proveniente dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa e una donna di 77 anni proveniente dalla clinica Villa dei Pini di Anzio.

Altri sedici casi invece si dividono tra Asl Roma 3 e Asl Roma 4. Pochi, pochissimi invece i positivi nel resto della Regione: quattro a Rieti - dove è morta una donna di 97 anni - due a Latina, uno a Frosinone e nessuno a Viterbo. L'aumento di casi giornalieri nel Lazio è quindi di 78 unità, confermando un trend di contagi al momento sotto controllo. Prosegue anche il calo allo Spallanzani che nell'ultimo bollettino diramato contava 108 pazienti Covid ricoverati di cui 17 in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

