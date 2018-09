Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In casa c'è la cosiddetta lavatrice intelligente, ovvero quella è collegata online e funziona grazie al web animando una delle parti fondamentali delle smart home? Meglio fare attenzione perché anche la lavatrice è oramai attaccata dagli hacker. Lo rivelano i dati dellultimo report di Kaspersky, condo cui i sei mesi iniziali del 2018 sono stati caratterizzati da un boom degli attacchi verso dispositivi connessi all'IoT: come nel caso di 33 modelli di lavatrice, di cui gli hacker si sono impossessati per sferrare i loro attacchi al resto del sistema informatizzato.Le lavatrici rappresentano la nuova frontiera, anche perché ancora poco diffuse se confrontate con i router, che rappresentano il 60% degli attacchi via web. Al secondo posto figurano i DVR, cioè i registratori che solitamente gestiscono le telecamere di sicurezza domestiche, quindi le stampanti.Nel complesso le varianti di malware scoperte sono state 120 mila, più del triplo di quelle scovate in tutto il 2017, anno che aveva già mostrato un trend allarmanti: le minacce erano aumentate di dieci volte rispetto a quelle del 2016.Per smascherare i cyberattacchi, i ricercatori di Kaspersky usano la tecnica dei dispositivi IoT virtuali, chiamati honeypot' (barattoli di miele) che altro non sono che trappole. Non ci sono fisicamente, ma il malware IoT li intercetta, li attacca e così viene scovato.