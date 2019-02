In campo 7 ragazzini

Marco Zorzo

MILANO - Mai, prima di ieri, una partita nei campionati professionistici italiani era finita 20-0. Al Paschiero di Cuneo è andata in scena una delle pagine più tristi e surreali del nostro calcio. Il Pro Piacenza, la seconda squadra della città emiliana, sull'orlo del baratro già da tempo. A fine primo tempo il risultato era già sul 16-0 per i piemontesi padroni di casa. Il giocatore del Cuneo Kanis ha realizzato solo lui 6 reti, record assoluto di gol in un match professionistico in Italia. Come Omar Sivori in un Juventus-Inter finito 9-1 (nerazzurri in campo con la Primavera). «Hanno violato le norme di lealtà sportiva in modo inverocondo», tuona Francesco Ghirelli, presidente della Lega di C. Il numero 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina sbotta: «Sarà l'ultima farsa». Il club emiliano, in crisi finanziaria e senza giocatori per il mancato pagamento degli stipendi, non si era presentato nelle ultime tre partite e rischiava l'esclusione dal campionato al quarto forfait: così è arrivato a Cuneo col numero minimo di giocatori (tutti ragazzini) utile a far cominciare la partita e senza allenatore in panchina. Mah...

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA