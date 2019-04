IN CAMPIONATO

ROMA Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Milinkovic e Luis Alberto dovranno scontare un solo turno di squalifica. Scongiurata dunque la stangata per i due giocatori biancocelesti che salteranno solo la gara in programma domenica alle 18 a Genova contro la Samp. Il centrocampista serbo, che è già stato multato dalla società per il rosso rimediato con il Chievo, è stato appunto fermato per un gesto di reazione nei confronti di un calciatore avversario. Luis Alberto invece è colpevole di aver, al termine della gara, rivolto un ironico applauso all'arbitro. Questa sera a Milano intanto invasione di tifosi biancocelesti: fino a ieri erano stati venduti circa 4.000 biglietti, in vista delle ultime due gare interne contro Atalanta e Bologna la società vuole riempire lo stadio e proporrà prezzi stracciati. (E.Sar.)

