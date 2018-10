In Campidoglio premiati i vigili urbani più virtuosi

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Celebrazioni per il 148simo anniversario del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, con tanto di consegna, da parte di Virginia Raggi, degli encomi agli agenti che si sono contraddistinti in servizio (nella foto l'agente Masimiliano Oletto). «Avete sottolineato lo sforzo di questa amministrazione per completare l'organico, ci arriveremo al numero necessario, è una battaglia intrapresa dal primo giorno e continueremo a portarla avanti in tutte le sedi», ha detto la sindaca di Roma, durante la cerimonia in Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, a cui ha partecipato anche il comandante generale dei Vigili di Roma, Antonio Di Maggio.«La città ci tiene molto, perché nel corso degli anni vi siete dovuti attrezzare per affrontare episodi di ogni tipo - ha aggiunto la prima cittadina - L'impegno c'é e continueremo a vederne i risultati. Ma le sfide sono aumentate ed è un paradosso moltiplicare gli sforzi con meno forze». E ancora: «Non posso che ringraziarvi per lo sforzo che fate ogni giorno, e non solo quando finiamo sui giornali per le operazioni più grosse, ma anche per le operazioni silenziose dove non siete supportati dalle altre forze dell'ordine, alle quali rinnovo l'invito a farlo».(F. Sci.)