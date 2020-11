In calo i nuovi positivi ma 722 decessi in 24 ore

Ancora tanti, troppi morti: 722 in un giorno con il totale che è arrivato a 52.028. Un dato drammatico che oscura il miglioramento della curva del contagio. Con 25.853 nuovi positivi registrati ieri (con 230.007 tamponi) questa settimana si è arrivati a 72.015 in tre giorni, quasi 22mila casi in meno rispetto allo stesso arco di tempo (lunedì-mercoledì) della scorsa settimana. Mercoledì scorso inoltre i casi furono 34.283 a fronte di 234.834 tamponi. In picchiata anche il rapporto tra positivi e tamponi (sceso all'11%) e tra positivi e casi testati (arrivato al 22%).

In calo anche il numero di posti letto occupati nei reparti ordinari (-264 rispetto a martedì) mentre sale di 32 unità il dato delle persone in terapia intensiva. Per la seconda volta nel giro di una settimana risulta maggiore il numero di guariti (ieri 31.819) in confronto ai nuovi positivi e di conseguenza si abbassa di 6689 unità il totale delle persone attualmente positive nel nostro Paese (791.697). La Lombardia ieri si è confermata ancora la regione più colpita con 5.173 casi, seguita da Piemonte a 2.878, Campania a 2.815, Veneto a 2.660, Emilia Romagna a 2.130 e Lazio a 2.102. Solo la Val d'Aosta (27 casi) è risultata sotto i cento contagiati.(S.Pie.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA