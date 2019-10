In brevissimo tempo riuscivano a smontare automobili di grossa cilindrata come Mercedes, Audi e Bmw, rubate e provento di truffe a società di leasing e di noleggio. Con abilità tecnica, riuscivano a disattivare ed a schermare gli antifurti ed i sofisticati sistemi per la localizzazione dei veicoli che venivano nascosti in due capannoni a Capena, in provincia di Roma. Dentro le rimesse, al riparo da occhi indiscreti e dalle forze dell'ordine che ricercavano la macchina iniziava lo spoglio.

Era un sistema ormai rodato, che in due mesi ha fatto sparire dalla circolazione 32 macchine costosissime, da parte dei 3 malviventi finiti in manette a termine di un' indagine lampo della stazione dei carabinieri di Capena e dalla compagnia di Monterotondo che ieri mattina all' alba hanno notificato l' ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla procura di Tivoli. L' accusa che gli inquirenti contestano agli indagati, uno dei quali finito in carcere mentre gli altri due ai domiciliari, è quella di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed alla ricettazione. I pezzi di ricambio che venivano poi rivenduti sul mercato nero a carrozzieri e meccanici senza scrupoli, hanno fruttato all' organizzazione criminale un milione di euro. Dalle indagini è emerso che la manodopera specializzata per lo smontaggio reclutata dagli arrestati, era costituita per lo più da cittadini extracomunitari che venivano sfruttati per smontare le automobili anche la notte. Nei capannoni officina, sequestrati dalla procura, oltre alle operazioni di smontaggio si provvedeva ad eliminare le targhe originarie e degli altri dati che potevano identificare il veicolo rubato. Tra gli indagati i carabinieri hanno denunciato anche un cittadino nigeriano di 42 anni che nell'autodemolizione da anni esperto nella disattivazione dei sistemi d'allarme di geolocalizzazione.(E. Orl.)

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA