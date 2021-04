IN BASE ALL'ANDAMENTO DEI CONTAGI

Simone Pierini

Sul coprifuoco si è scelta una via di mezzo. Ad oggi resta invariato alle 22 ma il governo ha deciso per un check a metà maggio, una valutazione dell'impatto epidemiologico e della campagna vaccinale a circa tre settimane dalla data delle riaperture del 26 aprile. Solo allora si valuterà se allungarlo alle 23 o anche oltre. Una mediazione politica condotta dal ministro Federico D'Incà - dopo un colloquio con il premier Draghi - in seguito alle forti pressioni pervenute sia dalla Lega che dall'opposizione con Fratelli d'Italia. Sul fronte dei contagi sono 373 i morti e 10.404 i casi positivi registrati ieri mentre scende di 101 unità il saldo delle terapie intensive (ora a 2.748). In calo anche il tasso di positività sceso al 3.4%. Ricostruito inoltre il tragitto della variante indiana scovata in Veneto: al momento risulta un caso isolato con la coppia che è rientrata dall'India dopo il pellegrinaggio e il bagno nel Gange. Si continua a studiare la struttura delle mutazioni anche per capire l'impatto sulla contagiosità e l'effetto dei vaccini. Nessun riscontro per ora invece sulla presenza della variante comunità Sikh di Latina.

