In aumento i pazienti ricoverati per il Covid-19 e quelli in rianimazione. Il report giornaliero, ieri, ha registrato 1766 nuovi contagi e 17 morti, per un numero totale di decessi dall'inizio della pandemia pari a 35.835. I nuovi contagi sono stabili rispetto al giorno precedente ma va anche sottolineato che sono stati effettuati circa 16 mila tamponi in meno. Tra le regioni solo una, la Valle d'Aosta, è a zero casi mentre quelle in cui si registra il maggior aumento di casi ci sono la Campania con 245 positivi in più, la Lombardia , il Lazio e la Sardegna. In aumento anche il numero dei pazienti in rianimazione, sette in più per un totale di 254 persone, e dei ricoverati pari a 2.846 quindi 100 in più rispetto a sabato. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della protezione civile.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA