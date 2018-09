In aula oggi l'ok all'acquisto dei 227 nuovi bus dell'Atac

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIl 2019 potrebbe essere un anno di svolta per la mobilità di superficie a Roma. Entro la primavera infatti è atteso l'arrivo di 227 nuovi autobus per rinnovare l'anziano parco dell'Atac. Il Campidoglio ne ha ordinati tanti sulla piattaforma Consip e il presidente della commissione capitolina Trasporti Enrico Stefàno (M5S) prevede l'iniezione di mezzi nel mese di marzo. Anche per questo, è pronta per essere discussa in Aula Giulio Cesare una mozione di maggioranza che punta ad un milione di chilometri in più percorsi ogni anno dai bus cittadini.«Oltre a considerare i 227 in arrivo nel mese marzo, abbiamo messo in conto anche la revisione, in corso, della rete notturna e della rete di Roma Est, nonché dei depositi di Acilia e Magliana. È necessario dunque aumentare ulteriormente l'offerta di trasporto pubblico anche in superficie per rispondere in maniera più efficace alle esigenze della città e delle nuove periferie, afferma Stefàno. Che ricorda come nella stessa direzione vada anche un'altra mozione, già approvata dall'assemblea capitolina, per prolungare in notturna l'orario delle metro. In tutto il processo dovranno essere coinvolte sia Atac, sia le rappresentanze dei lavoratori.La prenotazione dei nuovi bus tramite Consip è partita a inizi agosto dopo che precedentemente era andata deserta una gara indetta da Atac per comprare i mezzi. Tre sono le diverse tipologie acquistate: 20 autobus urbani da 10 metri Euro 6; 116 da 12 metri Euro 6; 91 da 12 metri con alimentazione a metano (pari al 40% del totale).Il tema dei trasporti terrà banco nella prima riunione dell'Assemblea Capitolina dopo la pausa estiva: domani pomeriggio dalle 16 alle 20. Oltre alla mozione sull'aumento di chilometri percorsi da Atac, all'ordine del giorno ci sono anche le linee guida sulla cosiddetta congestion charge, il pedaggio per accedere in auto in un'area semicentrale della città che dovrebbe partire dal 2020. Oltre ad un pacchetto di ingressi gratuiti, la misura prevede diverse eccezioni e dovrà essere studiata nel dettaglio prima di diventare esecutiva. Perché, spiegano dal Comune, «obiettivo è ridurre le auto privato e migliorare i trasporti pubblici, non bloccare le persone».