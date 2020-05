In assenza di misure correttive urgenti, il Teatro dell'Opera di Roma corre il rischio di calare il sipario per sempre a fronte di una perdita (stimata) di 4,4 milioni di euro. È quanto si legge nella relazione allegata allo schema di assestamento di bilancio di marzo 2020 del teatro dell'Opera. In previsione della chiusura fino al 31 luglio, come da decreto governativo, il teatro ha già dovuto annullare le ultime quattro repliche del balletto «Il Corsaro» e dell'intera produzione di «Turandot», né si considera di poter realizzare tre opere - «Kàt'a Kabanovà», «Luisa Miller» e «Carmen» - il balletto «Suite en blanc/Serenade/Bolero»; la Messa da Requiem di Verdi ed è in forse anche la stagione estiva (37 rappresentazioni) di Caracalla. Il buco da 4,4 milioni di euro è valutato sull'equilibro tra un drastico calo dei ricavi (-12,9 milioni di euro) ma anche, seppure di entità inferiore, un considerevole calo dei costi (-8,6 milioni euro).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

