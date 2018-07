In arrivo le pecore tosaerba In settimana assegnati i parchi

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Saranno distribuite in settimane agli allevatori che si sono candidati per prendersene cura le aree verdi di periferia dove il Campidoglio intende avviare il progetto dell'eco-pascolo. Pecore e capre utilizzate in funzione tosa-erba, ma solo dopo uno sfalcio primario. Secondo quanto riferisce l'assessorato all'Ambiente di Pinuccia Montanari, in seguito all'annuncio del progetto, «sono arrivate tantissime richieste» da parte di allevatori.Dopo il protocollo siglato dal Comune con Coldiretti, in alcuni casi sono già arrivati i trattori per sfalciare l'erba nelle aree verdi. Obiettivo dell'amministrazione non è solo fornire un'ulteriore leva alla cura del verde ma anche rilanciare i prodotti romani, «come - spiega l'assessore Montanari - il pecorino romano di Roma. L'eco-pascolo è un modo per fare anche questo». L'eco-pascolo si svolge già da tempo alla Caffarella. Mentre sono venti i parchi periferici da assegnare: dal Parco degli Acquedotti a quelli del IX, del XV e di altri municipi già individuati.(P. L. M.)