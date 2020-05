In arrivo 300 mila test sierologici

Simone Pierini

Torna a scendere il numero di nuovi casi positivi a Roma città: 25. Dato che sale a 71 se si considera tutta la provincia, sottolineando che 22 contagiati non erano stati notificati in precedenza dalla Asl Roma 5. Il totale in regione è di 81: tre i nuovi casi positivi a Rieti e Viterbo, due a Frosinone e Latina. Quattro i morti nel Lazio, di cui due nella Capitale: un 67enne al Sant'Andrea e un uomo di 55 anni al Policlinico Tor Vergata, entrambi con patologie pregresse. Delle 4.433 persone attualmente malate, in regione sono ricoverati 1351 pazienti con sintomi (91 in terapia intensiva). I guariti da inizio epidemia sono 2024. Da lunedì partiranno 300 mila test sierologici su operatori sanitari (compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti,) forze dell'ordine e ospiti delle Rsa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

