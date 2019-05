IN ALTO MARE

Enrico Chillè

L'estate, a Roma e sul litorale, sembra sempre più un miraggio. E non solo per via di questo maggio anomalo, freddo e piovoso, ma anche a causa di un vero e proprio pasticcio del Campidoglio sul bando bagnini, che avrebbe dovuto garantire la presenza di addetti al salvataggio dei bagnanti nelle spiagge libere di Ostia. Ad oggi, invece, dei bagnini non c'è traccia e in molti casi mancano anche le postazioni di salvataggio.

Il bando del Comune di Roma non è infatti stato ancora espletato e sulle spiagge del litorale i bagnini non si sono ancora visti. Eppure, stando ai termini fissati dall'ordinanza della sindaca Raggi, la loro presenza avrebbe dovuto essere garantita già da lunedì scorso, oltretutto con un mese di ritardo rispetto al disciplinare di gara che fissa il servizio dal 20 aprile al 30 settembre. Il risultato, all'atto pratico, è che sulle spiagge libere del litorale dei bagnini non c'è traccia e a Castel Porziano non sono neanche state installate le postazioni. Le aziende vincitrici, dal canto loro, stanno lottando contro il tempo e hanno cominciato a cercare il personale sul web. I primi annunci di lavoro erano stati pubblicati già dallo scorso mese di marzo, a dimostrazione della mancanza di personale qualificato (nonostante la vittoria del bando).

I gestori dei chioschi di Castel Porziano hanno denunciato: «Sulle nostre spiagge non sono state ancora montate le postazioni di salvataggio, ma il maltempo non c'entra. Le postazioni dovevano essere operative da ieri e invece non sono neanche state installate». Il caso potrebbe avere conseguenze negative su tutta la stagione, con un possibile, ulteriore allungamento dei tempi. Anche se l'estate tarda ad arrivare, gli scenari che si profilano all'orizzonte non lasciano presagire nulla di buono, anche alla luce di un esposto giunto in Procura. A presentarlo è stata l'associazione Labur, che sostiene che l'affidamento del servizio, da parte del Campidoglio, sia avvenuto in maniera irregolare. L'associazione, infatti, lamenta non solo un danno erariale e una violazione delle norme, ma anche un sospetto numero ristretto di partecipanti ai bandi di gara del Comune di Roma.

Mercoledì 22 Maggio 2019

