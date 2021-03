In aeroporto con 112 ovuli di droga In manette il corriere di eroina

Emilio Orlando

Come nella serie televisiva Narcos ingeriva gli la droga chiusa nei palloncini poche ore prima della partenza. La sudorazione, nonostante fosse inverno e lo stato d'agitazione davanti alla divisa hanno insospettito i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Aeroporti di Roma che lo hanno fermato. I dubbi degli investigatori sono stati subito confermati quando lo hanno arrestato. Le manette sono scattate ai polsi di un cittadino nigeriano di 20 anni, incensurato, con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Il giovane era appena atterrato all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino con un volo della compagnia aerea Ethiopian proveniente da Adis Abeba in Nigeria quando i carabinieri lo hanno notato mentre si aggirava nel Terminal 3 in evidente stato di agitazione.

I militari lo hanno avvicinato per capire cosa avesse generato quello stato d'animo e dopo i primi accertamenti hanno deciso di accompagnarlo all'ospedale Grassi di Ostia per sottoporlo ad esami più approfonditi.

Gli esami radiografici hanno evidenziato che il 20enne aveva nello stomaco ben 112 ovuli contenenti eroina per un peso totale di 1,250 Kg ancora da tagliare con una purezza vicina al 100%, per inondare di droga le piazze di spaccio italiane. Un nuovo allarme eroina, dunque, che preoccupa e non poco le forze dell'ordine.

L'arrestato, dopo le dimissioni dall' ospedale è stato portato nel carcere di Rebibbia, a disposizione della magistratura.

Nei giorni scorsi i carabinieri e i finanzieri avevano già arrestato altri ovulatori in diversi scali aeroportuali italiani. La guardia di finanza aveva anche scoperto un fiorente traffico di valuta nascosta negli schermi al plasma dove per distrarre l'ok fatto dei cani venivano inseriti anche dei biscotti. L'azione dei carabinieri contro il narcotraffico internazionale procede in tutti gli aeroporti italiani con mirati servizi antidroga.

Venerdì 19 Marzo 2021

