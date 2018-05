IN AEROPORTO

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La hall partenze del Terminal 3 di Fiumicino ha ospitato il coro dell'Orchestra Italiana del Cinema, con 100 elementi che si sono esibiti nell'insolito palcoscenico aeroportuale su due brani della celebre colonna sonora del film Il Gladiatore: Barbarian Horde; Now we are Free, coinvolgendo i passeggeri internazionali del Leonardo da Vinci. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto risuonare, nella medesima location dello scalo di Fiumicino, le musiche del secondo episodio della saga di Harry Potter, Aeroporti di Roma ha rilanciato la partnership con Orchestra Italiana del Cinema per promuovere gli eventi culturali e di spettacolo della Capitale nella vetrina internazionale di Fiumicino, intrattenendo i viaggiatori italiani e stranieri, nel loro tempo di permanenza prima del volo.