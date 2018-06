In 83mila aiutati dagli empori di solidarietà

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono oltre 83mila le persone assistite dai 116 Empori della solidarietà in Italia, 90 dei quali gestiti direttamente dalle Caritas diocesane e parrocchiali coinvolgendo oltre cinquanta centri di promozione.«Un'opera straordinario germogliata da un piccolo seme che il 13 febbraio 2008 veniva piantato a Roma con l'apertura del primo Emporio alla Cittadella della carità», ha commentato monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana di Roma, aprendo il convegno Comunità solidali negli anni della crisì promosso da Caritas Italiana e dalla Caritas diocesana di Roma in occasione dei dieci anni dall'apertura del primo Emporio nella Capitale. All'incontro, che si è tenuto oggi a Roma, hanno preso parte oltre 200 rappresentanti delle Caritas italiane. «L'Emporio - ha sottolineato mons. Feroci - nasce anzitutto per dare dignità ai poveri e per costruire intorno a loro una rete di relazione e di accompagnamento». «Uno strumento - ha ricordato - frutto della fantasia della carità ma che, puntando al nucleo familiare più che al singolo e tenendo conto delle effettive esigenze delle persone, ha anticipato anche le moderne politiche di contrasto alla povertà messe in atto dalle istituzioni».