In 3 sul motorino, muore a 18 anni

Alessia StrinatiPonte Marconi si tinge di rosso. Rosso come il sangue dell'ennesima vittima sulle strade della Capitale. Ieri mattina, alle prime ore dell'alba, intorno alle 4,30, Simone Martyniak, un 18enne romano, è morto dopo che il motorino su cui viaggiava insieme ad altri amici si è scontrato con un Audi A3. Sullo scooter, un Honda Sh 125, infatti, erano in tre, contro ogni regola di buon senso e del codice della strada.Una bravata probabilmente, un modo per ottimizzare il tempo per tornare a casa dopo una serata tra amici, forse, certo è che hanno pagato a caro prezzo questa leggerezza. Simone è morto sul colpo, subito dopo l'impatto, a pochi mesi dal suo compleanno. Il ragazzo, che era conosciuto da molti giovani nel quartiere, il prossimo 28 agosto avrebbe compiuto 19 anni; era un amante del calcio e giocava per una società della zona con il sogno di diventare un calciatore professionista. I suoi due amici, invece, sono stati soccorsi e ricoverati con urgenza, in gravissime condizioni, presso gli ospedali Sant'Eugenio e San Camillo.Non si conoscono ancora con precisione le dinamiche dell'incidente, né è chiaro il motivo per cui i ragazzi viaggiassero in tre sullo scooter. I vigili del gruppo Marconi, intervenuti sul luogo subito dopo l'impatto, hanno chiuso il traffico sul ponte, in entrambe le direzioni, in prossimità dell'incrocio con Lungotevere degli Inventori ,fino alle 9 del mattino, quando la circolazione di auto e mezzi pubblici ha ripreso regolarmente. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi a bordo del motorino sarebbero passati all'incrocio quando il semaforo era ancora rosso. Probabilmente erano convinti che, data la tarda ora non passasse nessuno, purtroppo però le cose sono andate diversamente.L'Audi, che proseguiva regolarmente nella sua corsia di marcia, non è riuscita a frenare in tempo e a evitare l'impatto fatale. Gli agenti hanno interrogato per tutta la mattinata il conducente dell'automobile, che, pur essendo visibilmente sotto choc, ha provato a ricostruire la dinamica dell'incidente.riproduzione riservata ®