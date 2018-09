In 2.300 per la corsa in memoria di Bikila

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è svolta ieri l'edizione 2018 di CorriRoma, la 10 chilometri ideata nel 2005 da Italia Marathon Club per ricordare l'impresa di Abebe Bikila ai Giochi olimpici del 1960. Leggenda etiope che è stata onorata sia dai 2300 runner provenienti da tutta Italia, sia dall'olimpionico di maratona Gelindo Bordin, starter d'eccezione della dodicesima edizione della CorriRoma. Prima della partenza, è stato deposto un mazzo di fiori sotto la stele intitolata a Bikila in via di San Gregorio e ritirato per sempre il pettorale numero 11 della CorriRoma. Alle 8.15 è partita la gara che ha attraversato parte del centro storico della Capitale, consentendo ai partecipanti di godersi lo spettacolo di alcuni dei luoghi più celebri al mondo. A vincere la gara è stato l'atleta di origine polacca Rafal Andrzej Nordwing che ha chiuso i 10 chilometri in 32:06, precedendo l'atleta delle Fiamme Azzurre Angelo Iannelli (32:15) e il romano Umberto Persi (32:25). In campo femminile, invece, successo per l'atleta di origine francese Camille Eugenie Chenaux in 36'25'', secondo posto per Eleonora Bazzoni in 36'45'', terzo per Elisabetta Bertrame in 36'51''.