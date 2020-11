In 24 ore 80 decessi e 2.866 nuovi contagi

«Restare nella zona gialla non è assolutamente scontato»: a ribadirlo è l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato. Tutto dipende dai comportamenti. In base ai dati diffusi ieri dalla Regione Lazio sono in aumento i casi positivi e le terapie intensive, ma resta stabile il rapporto tra tamponi e casi positivi. Sono numericamente in crescita i contagi nel Lazio: ieri è stata raggiunta la soglia dei 2866 positivi vale a dire 328 in più rispetto alle precedenti 24 ore. E i decessi, purtroppo, sono stati 80, quindi 21 in più rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda il territorio prettamente romano, emerge che nella Asl Roma 1 i nuovi casi positivi sono stati 549 e sono decedute 15 persone, nella Asl Roma 2 sono stati registrati 507 nuovi casi e 21 morti e nella Asl Roma 3 sono circa 249 i nuovi casi e 8 i decessi con patologie. Intanto la Regione Lazio ha depositato al Consiglio di Stato il ricorso per assicurare le visite mediche dei medici di base direttamente a domicilio per i pazienti Covid, su cui era arrivata la frenata dal parte del Tar.(L. Loi.)



