In 24 ore 574 casi A Roma è allarme

Un triste record, a Roma e nel Lazio: ieri si sono registrati 574 positivi in più nella Capitale, sui 1198 regionali. Nelle tre Asl romane, il picco si registra nella Rm1 con 330 casi, tra questi ce ne sono 317 isolati a domicilio e tredici per i quali è stato invece necessario il ricovero in ospedale. Segue la Asl Rm2 con 217: tra questi ci sono 156 positivi con link familiare o per un contatto di un caso già noto e 21 individuati su segnalazione del medico di medicina generale. La Asl Roma 3 ha registrato invece 27 casi: quattordici vengono da link familiare o da un contatto di un caso già noto e un caso viene invece dal link ad una palestra dove è ora in corso l'indagine epidemiologica su altre persone venute in contatto con il positivo. I decessi, in tutto, sono stati 4, divisi per metà tra le prime due Asl e con una media di 80 anni. Per quanto riguarda invece i comuni della provincia di Roma sono 189 i contagi, mentre nelle altre province del Lazio si registrano due decessi e 435 casi.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

