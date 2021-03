In 24 ore 551 morti: il record da gennaio

Ieri altri 551 decessi: mai così tanti dal 19 gennaio. Ben 99 vengono dalla Lombardia, 75 dal Piemonte, 62 dalla Campania, 56 dall'Emilia Romagna, 52 dal Veneto e 46 dalla Puglia, solo per citare le Regioni più colpite. È possibile che si sia trattato di un dato cumulativo di ritardi di notifica dal weekend, ma aldilà della tempistica il numero di vittime in Italia ha raggiunto quota 105.879, una cifra drammatica. La certezza è che per veder calare il dato dei decessi in modo drastico sia necessario ancora del tempo, forse un paio di settimane almeno.

Il motivo è nel continuo peggioramento della situazione negli ospedali dove ieri si è registrato l'ennesimo aumento: +36 il saldo tra ingressi (317 in un giorno) e uscite in terapia intensiva e +379 in area non critica. E nei reparti occupati dai malati gravi il bilancio parla di 3.546 pazienti ricoverati. I primi effetti delle misure restrittive attualmente in corso si notano invece nel contagio che si conferma in lieve frenata con 18.765 casi positivi su 335.189 tamponi, un valore inferiore al numero di guariti (20.601 in più) che ha permesso un calo degli attualmente positivi totali di 2.413 unità.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 05:01

