In 24 ore 5456 nuovi casi, più malati gravi in intensiva

Simone Pierini

Quasi 30mila tamponi in meno, con il consueto calo del weekend, ma altri 5456 casi positivi in più. L'impennata degli ultimi giorni dei contagi in Italia prosegue, seppure in leggera flessione nei numeri rispetto a sabato ma non nelle percentuali di crescita. Sale anche il dato delle terapie intensive (+30 in un solo giorno) mentre i ricoveri in altri reparti sono 183 in più (4519 totali). Più basso il numero di decessi: 26 rispetto ai 29 del giorno precedente.

Preoccupa la situazione in Lombardia che fa segnare oltre mille contagi da due giorni consecutivi tornando di fatto la regione più colpita del nostro Paese. Restano alti i numeri in Campania (633 casi positivi) e in Toscana (517 casi). Male anche il Piemonte con 409 contagiati e soli seimila tamponi, peggio ancora la Liguria con 386 casi e appena tremila test. Nel Lazio oltre ai positivi (altri 371) è il numero di ricoverati in terapia intensiva a tenere alta l'allerta: 69 totali e +12 in un giorno, otto in più della Campania e ventuno più della Lombardia. In risalita i numeri della Sicilia e della Puglia: nell'isola in particolare sono 38 i pazienti in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 05:01

