In 24 ore 36.293 nuovi contagiati, con un tasso di positività che sale a 4,7. E 146, un nuovo record. Ma è ampliando l'analisi all'ultima settimana - dal 14 al 21 dicembre - che emerge la vera dimensione dell'emergenza quarta ondata in Italia: i contagi crescono tra i no vax (sono il 53% del totale, con un incremento del 16,7%, contro un decremento del 2% dei vaccinati) ma soprattutto tra i bambini.

Secondo il report di Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella, nell'ultima settimana il numero dei baby pazienti è passato da 23 a 45, con un incremento pari al 96%. Tra i piccoli degenti il 69% ha tra 0 e 4 anni, il restante 31% ha tra 5 e 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo. La metà dei bambini finiti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha entrambi i genitori no vax.



